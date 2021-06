Sabrina Salerno in bikini lascia a bocca aperta, che spettacolo-FOTO

La bella cantante Sabrina Salerno ha condiviso qualche scatto nella sua città natale mentre si gode qualche giorno di relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha condiviso su instagram qualche scatto in bikini al mare mentre è a Genova, la sua città natale. Prima si immortala in una vasca idromassaggio, poi sdraiata su un divano e infine in spiaggia. La cantante è bellissima e sensuale con questi bikini che non contengono le sue forme prorompenti. I commenti dei fan sono moltissimi:“Hai un fisico pazzesco Sabty ma io rimando sempre ipnotizzato dal tuo meraviglioso sguardo”.

Sabrina Salerno in giro per l’Italia da Venezia a Portofino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La bella Salerno è ligure e ama tornare nella sua regione d’origine quando arriva l’estate e si può godere il mare. Ma prima di fare tappa a Genova, si è fermata a Venezia dove si è goduta dei momenti bellissima su canale in barca e in Piazza San Marco. Dopo però è approdata in Liguria dove ha fatto tappa a Genova, Porto Venere e Portofino ovviamente. Mete immancabili se si viene in Liguria. L’estate comincia bollente per la Salerno che sfoggia i suoi look più sensuali. Potrebbe essere lei la regina dell’estate, staremo a vedere. Tuttavia ha avuto un piccolo incidente dove si è quasi rotta il setto nasale. Infatti è caduta mentre saliva su una barca. Nelle stories mostra l’accaduto e poi si fa vedere con del ghiaccio sul naso. Adesso però sta bene e si è ripresa. Ha anche scherzato sull’accaduto, sono cose che possono succedere.

La cantante ama l’Italia, il suo paese e per questo ha deciso di trascorrere le sue vacanza qui. Ha anche dedicato un post all’Italia dove una ragazza le ha scritto queste parole meravigliose:”La nostra bandiera sventola sempre, come se parlasse. E qualcosa di sorprendente: una luce che si muove nell’aria, sulle note di una musica invisibile. La nostra bandiera è qualcosa che promette che ha a che fare con il cielo, il vento e la libertà. Promette il verde: la speranza di un mondo migliore. Promette il bianco: la purezza di intenti. Ricorda il rosso: il sangue versato dagli eroi. Conoscere e amare questi nostri colori significa amare il Paese che ha più storia, mare, montagne. Che sa di cibo, buon vino, dialetti, pittori, scultori, eccellenze. Purezza, orgoglio. Con l’Italia si è oggi in litigio, domani in adorazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Della nostra bellezza. Bellezza che è anche tua, Sabrina! Grazie di mostrarci che non bisogna avere paura di essere gentili. Che la gentilezza è accoglienza. E quella migliore è il sorriso. L’ottimismo. La speranza. L’amore. La nostra Italia si rialzerà sempre! Io credo nel popolo italiano. Io credo in te. Io credo in noi! Buona festa della Repubblica. Ringrazio Chiara per questo bellissimo messaggio”.