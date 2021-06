Zodiaco, i segni che non sono mai felici: gli eterni insoddisfatti

Esistono segni zodiacali particolarmente complessi da un punto di vista emotivo, che sembrano non riuscire a essere mai felici: scopriamo perché

Gli eterni insoddisfatti, coloro che sembrano non riuscire mai a possedere un senso di appagamento. C’è chi non si accontenta di quello che ha, chi è alla costante ricerca di ciò che vorrebbe avere o che non può possedere. Poi esistono persone che invece vivono in un perenne stato di agitazione, che focalizzano la propria attenzione su ciò che accade intorno a loro e su tutto quello che non possono controllare. Un senso di impotenza e di insoddisfazione spesso colpisce tutti loro, che sembrano non riuscire a essere mai davvero felici. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare con i segni zodiacali di riferimenti. Ecco perché.

I segni zodiacali sempre insoddisfatti e mai felici

Tra i segni zodiacali che più risultano avere problemi a raggiungere la felicità troviamo il Cancro che vive la vita in maniera piuttosto pessimista. Ha difficoltà a pensare in positivo, trovandosi così ad affrontare le situazioni autoconvincendosi che non riuscirà a farcela. Tendenzialmente insicuro, si tratta di un segno che tende a farsi schiacciare dal peso dei problemi senza riuscire spesso a trovare la forza necessaria per reagire.

In questa categoria troviamo anche la Bilancia che tende a preoccuparsi fin troppo di quello che accade quotidianamente. Affronta le giornate con uno stato di apprensione non indifferente per tutto ciò che potrebbe accadere nella sua vita e anche in quella di chi la circonda. Agendo in questo modo il segno della Bilancia non riesce a raggiungere uno stato di serenità.

Lo stesso si potrebbe dire della Vergine, conosciuta per la sua mania del controllo. Le persone nate sotto questo segno tendono a vivere in un costante stato di agitazione, ansiosi di vedere i loro piani svolgersi alla perfezione. Questo le porta a non riuscire mai davvero a staccare la spina poiché costantemente in allerta che qualcosa possa andare storto.

Discorso differente per lo Scorpione che viene visto come un segno particolarmente misterioso per la sua propensione a non esternare le proprie emozioni. A differenza di ciò che potrebbe sembrare all’apparenza si tratta di un segno che vive tutto in maniera intensa tanto da finire per rimanere sopraffatto. Possiede una profonda empatia e questo lo porta a preoccuparsi anche di ciò che non li competerebbe.

Infine troviamo il segno dei Pesci che si crea troppo spesso delle alte aspettative sul mondo e sulle relazioni che lo vedono coinvolto. A causa di questa sua tendenza finirà per rimanere deluso, non riuscendo a ritenersi quasi mai davvero soddisfatto di ciò che lo circonda. È come se vivesse in una realtà parallela, ma quando dovrà fare i conti con la verità inizieranno i guai.