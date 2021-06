La bellissima modella Dayane Mello è sempre una sorpresa per il popolo di Instagram. Ogni foto è un colpo al cuore ed ogni storia un’emozione.

Seducente, passionale, bellissima, unica, Dayane Mello è sempre al centro dell’attenzione con le sue foto mozzafiato. La modella è nata in Brasile, la sua infanzia è stata molto triste ma con grande forza di volontà è riuscita a superare i tanti momenti difficili.

Dayane è nata in una famiglia molto umile, il padre lavorava nell’esercito brasiliano mentre la madre abbandona sia lei che il fratello quando erano molto piccoli, scegliendo di prostituirsi per vivere. La modella ha più volte raccontato delle volte in cui sia lei che il fratello soffrivano la fame, vivevano per strada e commettevano piccoli furti per sfamarsi.

Oggi Dayane è una influencer, showgirl e modella. Su Instagram ha 1,1 milioni di follower che la sostengono e la supportano in ogni momento.

Dayane Mello: “Life is a circus”, l’anteprima spopola sul web

La sensuale Dayane ha pubblicato su Instagram degli scatti in anteprima ed ha esordito dicendo “Life is a circus“, la modella ha riscosso molto successo soprattutto per il completino che ha in dosso.

Stivali argento, pantaloncino sgambato blu, top giallo e rosso e un mantello di frange. Dayane posa su una pedana da circo in un tendone, cosa starà preparando è ancora un mistero però l’outfit è piaciuto parecchio.

I follower infatti sono rimasti senza parole, o meglio le parole le hanno scritte ed i commenti positivi sono fioccati, così come i consueti cuoricini della piattaforma.

Il profilo di Dayane è ben curato, infatti la modella non lascia nulla al caso ma pubblica solo post che le fanno avere molta visibilità. Qualcuno ha commentato la foto scrivendo “Sexy da morire!”, qualcun altro invece ha scritto” Dayane sei un grande dono”.

Per fortuna la vita è stata clemente con la modella, ha patito le pene dell’inferno da piccola ma da grande (la modella ha 31 anni) ha sicuramente trovato una sua dimensione.