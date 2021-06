Stefano De Martino, affondo pesante da parte di Belen: quanta amarezza

Stefano De Martino colpito dalle frecciatine al veleno di Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto la showgirl nei suoi confronti

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ormai solo un lontano ricordo. Una delle coppie più seguite e chiacchierate dello showbitz è arrivata, lo scorso anno, dopo un ritorno di fiamma, al capolinea.

I due non hanno più nulla da spartirsi se non l’amore per il figlio che hanno messo al mondo, Santiago. Lui single fino a pochi giorni fa, pare essere molto interessato ad Andrea Delogu, lei ha voltato completamente pagina con il suo Antonino Spinalbese.

L’hair stylist più giovane di lei di 11 anni le ha fatto completamente perdere la testa e a breve diventerà mamma bis. Mancano poche settimana e Belen e Antonino stringeranno tra le loro braccia la piccola Luna Marie, profondamente voluta da entrambi.

Stefano De Martino, la frecciatina di Belen: “Un uomo..”

Belen pare aver trovato finalmente l’uomo giusto al suo fianco. In molti vociferano che non vede l’ora di sposare il suo Antonino. Quando? Appena sarà possibile a livello burocratico. Si attende, infatti, il divorzio da De Martino.

I due, nel 2017, avevano firmato un accordo di separazione consensuale. Poi tutto si era fermato. Tra di loro il ritorno di fiamma, una nuova favola per poi mettere per sempre la parola fine. Belen ogni volta che parla del suo nuovo compagno usa parole dolcissime.

Questa volta al magazine Nuovo ha spiegato: “Per la prima volta ho scelto un uomo gentile, mi fa sentire al sicuro”. Una dichiarazione che suona molto come un duro affondo al suo ex Stefano De Martino.

Tenero, premuroso, responsabile e anche affettuoso nei confronti del figlio Santiago. Questi gli aggettivi che la showgirl argentina ripete continuamente per descrivere il suo nuovo compagno e che riecheggiano come delle pesanti frecciatine al suo ex.

E Stefano a tutto questo ci avrà fatto caso o avrà lasciato correre per mettere definitivamente la storia alle spalle?