Tik Tok, il trend più diffuso tra i giovani: “Il mio glow up…”

Tik Tok è intasato da un trend che ha riscosso molto successo: si tratta dei video sul cosiddetto “glow up”.

I tiktoker di tutto il mondo stanno pubblicando i video di una challenge che si è diffusa in pochissimo tempo: essa consiste nel mostrare ai seguaci il proprio ‘glow up‘.

Per ‘glow up’ si intende il miglioramento dell’aspetto fisico, dello stile o dei capelli che c’è stato negli anni.

Questo format di tik tok prevede dunque una frase iniziale (ad esempio “Mostra il tuo glow up“, “Vi faccio vedere il mio glow up“, “Goditi il mio glow up“, oppure “Ti ricordi quando mi chiamavi brutta? Ecco il mio glow up“) ed una serie di foto o di video che mostrano il prima e il dopo, a distanza di mesi o anni.

Tik Tok inondato di ‘glow up’: ecco tutte le sfumature del trend più amato di sempre…

I ‘Per te’ di ogni utente registrato su Tik Tok sono dunque sommersi da ‘glow up’, conditi tutti in modo diverso: alcuni tiktoker hanno preferito la versione “Glow up da quando ero in una relazione tossica ad ora, in una relazione sana“, oppure le varianti che riguardano i gusti musicali, le differenze tra il pre e il post quarantena, i cambiamenti subiti negli anni dai capelli, …

Anche molti personaggi famosi si sono divertiti a realizzare il trend, ad esempio Emily Pallini, Aurora Celli, Cecilia Cantarano, Giulia Mannucci, Chiara Verzella e molti altri…

Tra i vari video non mancano anche ‘glow up’ di coppia o tra amiche: insomma, ce n’è per tutti i gusti!