Tommaso Zorzi, il gesto epocale contro gli haters: “Sei un genio” – FOTO

Tommaso Zorzi continua a varcare la vetta del successo, ma gli haters ci sono e non perdono occasione di accusarlo, ecco la sua risposta

Dopo la vittoria del “Grande Fratello Vip” e l’esperienza da opinionista all’“Isola dei famosi”, Tommaso Zorzi è pronto a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Sembra anche aver trovato l’amore che lo rende felice e spensierato come non è mai stato. Molti lo vorrebbero alle prese con la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini al posto di Pupo, ma per il momento la notizia sembra essere stata smentita.

Nonostante la sua popolarità, l’influencer milanese deve quotidianamente affrontare molte critiche e accuse da parte degli haters.

Tommaso Zorzi: un gesto inaspettato – FOTO

La popolarità ha i suoi pro e contro, tra questi i commenti e giudizi negativi da parte di quelle persone che non perdono occasione di accusare i vip sui social. Nel caso di Tommaso Zorzi, l’influencer è stato nominato su Twitter Pippo Flop. Per alcuni il vincitore del “Grande Fratello Vip” non avrà molto successo in futuro visto, secondo alcune indiscrezioni, i risultati del “Punto Z”.

L’influencer, però, sembra non perdersi d’animo, anzi ha deciso di utilizzare il soprannome per qualcos’altro. Zorzi si è fatto il semipermanente alle unghie e si è fatto scrivere Pippo Flop. “Sei un genio” scrive qualcuno sotto al post appena pubblicato su Instagram. “Sei unico e raro” aggiunge qualcun altro che invece è dalla sua parte. “Adoro” è il commento di un altro fan.

Con questo gesto ha superato di gran lunga Fedez che ogni mese rinnova il suo gel alle unghie e posta la foto sui social.

Una genialata che farà molto parlare gli haters e il web che segue in ogni occasione Tommaso. Dopo la vittoria del reality, l’influencer ha conquistato quasi due milioni di follower e la sua community cresce giorno dopo giorno.