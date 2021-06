Federica Nargi è una delle modelle più seguite sul mondo dei social. Insieme alle sue bambine ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Con una faccia pulita, capelli scuri, sguardo profondo e fisico mozzafiato, Federica Nargi è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate del mondo dei social e della televisione. Ha conquistato tutti quando era appena una ragazzina e nel corso degli anni l’abbiamo vista crescere e realizzarsi sia sotto il piano lavorativo che quello personale. Ad oggi è una donna felice per mille motivi, e sicuramente uno di questi sono le sue bambine che ogni giorno le riempiono la vita e la rendono orgogliosa.

Federica Nargi insieme alle sue bambine conquista il mondo del web

Federica, dopo un anno piuttosto impegnativo, adesso si sta preparando a godersi l’estate e a farlo insieme alle sue piccole. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram è proprio insieme a loro, con dei simpaticissimi abiti che hanno conquistato i followers di Federica. Le bambine, che a detta della mamma non stanno mai ferme, non soffriranno troppo il caldo con gli abiti che lei ha comprato per loro. Sono numerosi i commenti dei suoi followers che si sono complimentati per lei per aver messo al mondo delle figlie così belle.

Lo scatto nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes, e tra i tanti commenti, il racconto di un fan che non l’ha mai persa di vista per tutto questo tempo: “Mi ricordo di te che eri appena una ragazzina e oggi mi fa ancora così strano vederti così grande, mamma e con le tue bambine. Ma sono felice di averti visto crescere“.