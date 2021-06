Alessia Marcuzzi pronta all’estate con un look da favola-FOTO

La bella conduttrice è pronta a tutti gli effetti all’estate, è già partita per una destinazione da favola e il look è pazzesco

Alessia Marcuzzi è bellissima su instagram, ha condiviso alcuni scatti nella location che ha scelto per le prime vacanza estive. Indossa un paio di shorts a fiori e un corpetto di pizzo rosa e sandali da gladiatore. La Marcuzzi è già raggiante e rilassata in vacanza. Mostra una cena al ristorante dove ha assaporato gli spaghetti alle vongole e poi appare in barca. Il luogo magico che ha scelto è l’Isola di Capri. Uno dei posti più belli e scelto da molti personaggi famosi.

Alessia Marcuzzi una bellezza unica a Capri

La bella conduttrice ha iniziato le sue vacanze estive. E lo ha fatto in uno dei posti più belli d’Italia. Si trova infatti sull’Isola di Capri. Meta scelta dai più grandi attori di Hollywood e dalle modelle più famose al mondo. Oltre che chiaramente da moltissimi personaggi famosi italiani. La conduttrice ha chiuso in bellezza la stagione televisiva con Le Iene. Ha condiviso un video dell’ultima puntata in cui ha indossato un abito arancione pazzesco e sensuale. Nella didascalia ha scritto:”Save the last dance for me”.

Come il titolo del celebre film. L’ultimo ballo sul palco de Le Iene per questa stagione. La meravigliosa bionda conduttrice potrebbe non essere alla conduzione de Le Iene per la prossima stagione. La Marcuzzi desidera intraprendere nuovi percorsi e ampliare i suoi orizzonti. Gli autori del programma quindi sono già alla ricerca di una sostituta e forse nemmeno Nicola Savino ci sarà. I dati dello share purtroppo non sono stati altissimi. L’ultima puntata in particolare non è stata seguita quanto si sperava.

Le Iene hanno infatti ottenuto il 9.7% di ascolti. La Rai ha fatto meglio con il 13.2 % per Con il cuore-Nel nome di Francesco. E anche canale 5 ha ottenuto più ascolti con 10.8% con la serie New Amsterdam che ha sempre riscosso molto successo. Nella prossima stagione ci sarà bisogno di un cambiamento e forse di una conduzione più giovanile e al passo con i tempi. Per il momento non ci sono conferme.