Andrea Delogu stuzzica i fan su Instagram in un audace gioco di seduzione. Dopo i gossip che si rincorrono, non smette di far parlare di sè: irresistibile

Si rincorrono i gossip su un presunto (ed esplosivo) flirt tra la conduttrice Andrea Delogu ed il ballerino Stefano De Martino. Lei separata da Francesco Montanari, lui da Belen Rodriguez, hanno entrambi il passato alle spalle ed il futuro da abbracciare, forse insieme.

Ad alimentare l’attenzione sulla notizia non confermata di un possibile legame tra i due ci ha pensato la diretta interessata, raccontando un romantico episodio di salvataggio messo in atto dal ballerino. A cena da un amico in comune ha subito un infortunio in compagnia di Stefano De Martino, che l’ha trasportata per le scale sulle spalle come un vero “gentleman”.

Mentre i fan sperano che il sogno diventi realtà per la coppia, Andrea Delogu sposta il focus su di sè con scatti ad alto tasso di sensualità: Instagram in tilt.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Diletta Leotta è sfida con il suo Can. Lei è bellissima, mai vista così – FOTO

Andrea Delogu, zoom pericolosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Stefano De Martino e quel gesto bellissimo che non si dimentica

Il fascino ineguagliabile di Andrea Delogu è messo completamente in luce nella serie di scatti in bianco e nero postati su Instagram. Tratti magnetici, curve procaci, carica sensuale elevatissima, queste le caratteristiche ammirate e irresistibili della conduttrice, che sul social registrano vittime ad ogni post.

Unite alla sua caratteristica ironia, che la rende così amata anche per i sorrisi che riesce a strappare. Qualità della sua pagina Instagram, dove non veste solo i panni della “femme fatale“, ma anche di una straordinaria intrattenitrice.

Ma se la simpatia è evidenziata nella descrizione dell’ultimo post, il contenuto delle immagini accende e anima le più audaci fantasie degli utenti. La sua bellezza catturata in uno scatto che la ritrae interamente a distanza, in un’espressione enigmatica e misteriosa. “Ipotizzo i vostri zoom e penso di non sbagliarmi“, detto fatto: zoom pericolosi in un gioco di seduzione che colpisce e conquista i fan, totalmente pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Tripudio di like, e una cosa è certa: dopo questo post, se non fosse reale il chiacchierato flirt tra Stefano De Martino e Andrea Delogu, il ballerino potrebbe anche pensarci davvero.