“Sei antologica”, Valentina Ferragni “in paradise” lascia tutti a bocca aperta – FOTO

La Ferragni Junior ha condiviso una foto spettacolare nella piscina di un Resort a Santorini, la fantastica isola greca: un vero paradiso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La influencer nonché sorella di Chiara Ferragni, Valentina ha condiviso una foto bellissima nel bel mezzo di un paradiso terrestre. È infatti a bordo piscina di un Resort nell’isola di Santorini in Grecia, luogo conosciuto per essere appunto un posto meraviglioso e lei lo sa. La bella fashion blogger sta facendo da testimonial per una nota marca di costumi da bagno e ne indossa infatti uno nero con lo slip a vita alta e la fascia sul seno.

Come sua sorella più famosa, Valentina fa lo stesso suo lavoro e non n’è da meno ma anzi a volte sembra che riesca a superare la big Ferragni con i suoi scatti e in generale i suoi post su Instagram. I fan la ammirano sempre e sono entusiasti ogni volta che pubblica qualcosa sui social network.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei bella come il sole”, Giorgia Rossi sulla spiaggia è una visione divina – FOTO

Valentina Ferragni, la foto in bikini a Santorini

Per vedere Valentina Ferragni in bikini a Santorini vai su Successivo