Una clamorosa new entry, proveniente dal GF, farà capolino nella prossima edizione del programma di “Ballando Con Le Stelle”.

Spiazza notevolmente i suoi più fedeli telespettatori la notizia dell’avvento, al programma di “Ballando Con Le Stelle“, di una presenza scenica preponderante nonché discussa ex concorrente del “Grande Fratello Vip“.

Mentre si iniziano a poco a poco ad affermare le prime ipotesi sui concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione della trasmissione, la quale andrà in onda il sabato sera a partire dal prossimo autunno sul primo canale della rete Rai, l’ex concorrente della casa più seguita d’Italia avrebbe rivelato le sue intenzioni future in un’intervista, e lasciandone supporre agli ascoltatori delle belle…

Dal GF a “Ballando Con Le Stelle”: l’ex coinquilina verso una nuova avventura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca De André (@francescadeandre)

Stando inoltre ad alcune indiscrezioni diramatesi in contemporanea alle sue intenzioni nelle ultime ore, si tratterebbe niente meno della showgirl e modella classe 1990, Francesca De André. Volto già al quanto celebre, la soubrette trentenne, sia per quel che riguarda i rotocalchi di gossip che rispetto alle vicende legate alla sua vita privata conosciute dal vasto pubblico del piccolo schermo.

Francesca aveva già intrattenuto con successo i fan del reality in onda 24 su 24. In molti di certo la ricorderanno con sguardo ironico per le sue discusse quanto esaltanti performance all’interno della casa nell’edizione del 2019. L’opinionista ed ex coinquilina sarebbe pronta questa volta, a distanza di ben tre annualità, per tuffarsi in una nuova sfida. Mentre è già noto al pubblico a conduttore la prossima stagione di “Ballando” ci sarà come sempre la sua storica ed amata conduttrice, Milly Carlucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨Alessandro Stola✨ (@langolodel_gossip_)

Dalla sua prima edizione, andata in onda nel 2005, Milly è rimasta con entusiasmo alla guida dello show televisivo apportando talvolta significativi colpi di scena grazie alle celebrità invitate a partecipare quanto alla sua professionalità. Adesso, dopo che la De André ha confermato la sua volontà futura non resta, dunque, che attendere l’approvazione della sua mentore.