“Beautiful”, anticipazioni puntata 13 giugno: crisi in arrivo per Sally

Beautiful, anticipazioni 13 giugno: Sally intuisce che Wyatt non le ha detto tutta la verità riguardo alla sua rottura con Flo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally accettare la proposta di andare a vivere insieme a Wyatt. I due stanno cercando di ricostruire il loro rapporto, ma la stilista sa che si tratta solo di una cosa temporanea. Sally ha infatti scoperto di essere affetta da una terribile malattia allo stato terminale che le lascia ben poco da vivere. Non sa che Wyatt è già al corrente delle sue condizioni di salute e che è tornato da lei solo per stare al suo fianco nei suoi ultimi giorni di vita. Nel frattempo il matrimonio di Thomas e Zoe è ufficialmente saltato, lasciando tutti perplessi. Pentendosi di aver creduto alle buone intenzioni del figlio, Ridge si è scusato con Brooke che sembra averlo perdonato. I due sono pronti a ricominciare la loro vita insieme ma l’ombra di un terribile segreto incombe ancora una volta sul loro matrimonio.

Beautiful, anticipazioni 13 giugno: il regalo di Ridge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke mostrerà ad Eric il regalo che le ha fatto Ridge: una cornice digitale dove conservare tutte le foto di famiglia. Il regalo è particolarmente originale, ma potrebbe presto rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Sally sarà particolarmente amareggiata nel rendersi conto che Wyatt è già al corrente della sua condizione di salute. Facendo due più due, la Spectra capirà che lui e Flo non si sono mai lasciati, ma hanno solo finto per farla felice. La realizzazione la sconvolgerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 13 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.