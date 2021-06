Belen Rodriguez conquista sempre l’interesse dei followers con i suoi contenuti pazzeschi: il bikini indossato dall’argentina è da incorniciare.

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni. L’argentina, fin dal suo esordio in televisione, ha conquistato il cuore di milioni di italiani con la sua bellezza, la sua simpatia, il suo sorriso e la sua sensualità. Quando cammina, quando balla, quando parla, strega sempre i telespettatori: la femminilità e l’esplosività che possiede non ha davvero limiti.

La Rodriguez è in dolce attesa: Luna (il nome scelto per la piccolina in arrivo) nascerà a metà luglio. Nonostante il pancione, la nativa di Buenos Aires mostra sempre il suo fascino e la sua bellezza con una facilità disarmante. L’ultimo scatto piazzato online è mostruoso: il bikini da lei indossato è da incorniciare.

Belen Rodriguez, bikini da incorniciare: mamma bellissima

Dopo alcuni giorni, Belen è tornata a pubblicare qualcosa su Instagram. L’argentina, nell’ultima fotografia piazzata online, indossa un bikini da incorniciare ed è comodamente seduta a bordo piscina. La 36enne, nonostante il pancione, è in splendida forma e abbaglia i social con la sua bellezza.

“Se questa non è una mamma“, ha scritto la Rodriguez in lingua spagnola nella didascalia con una certa ironia. Come se non bastasse, la nativa di Buenos Aires ha usato un hashtag per informare tutti di una cosa incredibile: la classe 1984 si trova alla trentaquattresima settimana di gravidanza.

Belen ha trascorso una vacanza fantastica alle Maldive con il suo compagno Antonio Spinalbese. La sua partenza sollevò un polverone di critiche: la gente da casa era totalmente furiosa perché in quel periodo più di mezza Italia era in zona rossa/arancione. Gli utenti sfogarono tutta la loro frustrazione sui social network utilizzando anche parole molto pesanti verso la showgirl.