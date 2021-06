Per la coreografa Carolyn Smith, emblema di coraggio a tutto tondo, è il momento di affrontare un momento molto delicato.

La mattina di ieri, venerdì 11 giugno, per la celebre coreografa britannica Carolyn Smith è stato un momento molto delicato. I fan dell’artista sono già a conoscenza da diverse annualità della stancante lotta intrapresa contro il cancro, dei suoi alti e bassi, quanto però al contempo della sua fervente positività e voglia di mettersi in gioco nonostante le difficoltà. Caratterizzata da un importante spirito d’iniziativa, e sempre sostenuta dalla sua attiva spiritualità e speranza, Carolyn aveva dunque deciso di condividere con interezza il suo stato d’animo di quei momenti.

Assieme a suo marito, Ernestino Michielotto, come aveva lei stessa informato pubblicamente i suoi follower attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, si è recata in mattinata verso l’ospedale di Treviso per alcuni accertamenti, quali una PET ed una TAC di controllo.

Carolyn Smith: il suo ultimatum alla malattia ed il risvolto conclusivo

“Sto pregando sempre per quelle parole “È finito””, aveva esordito così nella didascalia al suo post la coreografa e giudice di “Ballando Con Le Stelle“, finendo col dare appuntamento più tardi ai suoi fan per i risultati. “Coraggio vedrai che andra’ bene❤️“, sarà questa la voce unanime di risposta alle perplessità di Carolyn da parte di fan, colleghi ed amici. I quali non mancheranno di farle sentire in quest’occasione, come anche in passato, la loro vicinanza e comprensione.

Nelle ore successive Carolyn condividerà poi una serie di scatti con l’équipe medica. Cimentandosi in un caloroso ringraziamento per la loro “gentilezza e professionalità“, ed appellandoli come i suoi “angeli di Treviso“. Un animo nobile ed una grinta che continuano a contraddistinguerla anche nei momenti più difficili. Carolyn si dimostra dunque di fronte al suo pubblico, quanto nella vita privata, come un esempio di resilienza da seguire. Le ultimissime immagini in movimento mostrano invece una Smith, oggi, di nuovo a lavoro con i ballerini. Nel mezzo di una coreografia e di un’accuratezza per i dettagli che come sempre non smette di emozionare.

Proprio Carolyn in un video di qualche giorno fa aveva voluto sottolineare, con una favolosa entrata in scena, un modus operandi da adattare più propriamente alla vita di ognuno: “Ricordatevi: noi donne abbiamo il potere di varcare qualsiasi porta e di andare oltre ad ogni ostacolo! Basta crederci e volerlo😊❤️“.