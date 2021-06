Denise Pipitone, impronta della sua manina su un’auto? Indizio inquietante

Riflettori puntati su una misteriosa auto coinvolta in un incidente a Mazara del Vallo il giorno della scomparsa di Denise Pipitone.

Un‘auto misteriosa per le strade di Mazara del Vallo? Un guidatore dal comportamento anomalo è stato avvistato nell’orario della scomparsa di Denise Pipitone, nei pressi della sua abitazione. Il caso della bambina sparita nel nulla 17 anni fa si infittisce. Tra nuovi testimoni e riapertura delle indagini, nelle ultime settimane emergono nuove svolte.

Nel corso della puntata di ieri sera di “Quarto grado” è stato ricostruito come in quel giorno della sparizione di Denise un’auto abbia catturato l’attenzione. Si trattava di una Ford Fiesta, dal color grigio e targata Trapani. A colpire era stata la dinamica che l’ha vista protagonista.

Denise Pipitone: il mistero dell’auto

La misteriosa auto avvistata il giorno della scomparsa di Denise ha destato l’attenzione per il comportamento del conducente. Svoltando a destra l’auto aveva colpito il marciapiede. Nonostante il danno provocato ha proseguito la corsa infilandosi in una strada sterrata. Sul posto un motorino l’avrebbe seguita per un breve tratto.

È stato l’investigatore privato Espedito Marino a sottolineare come quella via fosse accessibile solo ai residenti della zona.

Negli studi di Quarto Grado a prendere voce è stato Luigi Simonetto, il perito della procura, rivelando come il comportamento fosse strano. Infatti chi urta un marciapiede di solito si ferma per controllare i danni.

Inoltre è emerso come al volante ci fosse una donna, di cui è noto il nome ma non svelato durante la trasmissione, dai capelli corti e con indosso occhiali. Dopo l’incidente non si è fermata continuando a guidare.

Ai tempi della scomparsa si era indagato sulla vicenda controllando le officine per verificare se vi fosse una vettura a riparare alcune parti.

Durante gli accertamenti un inusuale dettaglio era emerso. Su una delle auto era presente l’impronta, sul parabrezza, di una manina.

Confrontandola con quella dei bambini della zona non fu trovata nessuna corrispondenza.