E’ il volto della nota Diletta Leotta eppure trasfigurato da uno sfondo di meravigliosa ed esuberante convivialità con il suo Can.

Sono delle immagini in cui appare visibilmente trasformata dalla gioia provata senza dubbio in un momento di forte ed esuberante convivialità assieme al suo fidanzato, nonché noto attore Can Yaman, quella condivisa nella giornata di ieri dalla celebre conduttrice radiofonica e televisiva, Diletta Leotta.

Le istantanee che renderebbero ancor più carismatica per i suoi telespettatori la bellissima ventinovenne catanese, appassionata di sport e sempre sul pezzo nel diramare loro le news a tal proposito, sono ambientate in un luogo non troppo lontano dalle sue mansioni quotidiane. Eppure, stando all’entusiasmo dimostrato, pare che sia stata l’occasione stavolta tra i due a fare la differenza.

Diletta Leotta è sfida con il suo Can. Mai vista così: lo spettacolo è esuberante

In occasione del match calcistico, che ha visto l’atteso e il saliente confronto tra la nazionale italiana e quella turca nella serata di ieri allo stadio Olimpico di Roma, Diletta e Can hanno assistito alla sfida facendo si che diventasse, come per molti altri tifosi e spettatori, anche la loro. Un’energia fin da subito palpabile manifestata attraverso gli scatti e le riprese condivise da Diletta, meravigliosamente tinta dal tricolore sul volto, sul suo profilo Instagram.

A contornare ancor più di felicità la vicenda sarà la vittoria con il 3-0 per l’Italia al derby che ha fatto emozionare all’unisono milioni di persone tracciando un lungo velo di speranza. Così nel corso dei festeggiamenti anche la coppia risplenderà come mai prima d’ora, e fra sorrisi, abbracci e tanta tenerezza, di una nuova luce.

Nonostante Can abbia tifato ovviamente per l’altra fazione calcistica entrambi sembrano seguire amabilmente i festeggiamenti. A partecipare al memorabile duetto si uniranno anche altre celebrità, fra cui lo youtuber e cantante milanese Fabio Rovazzi, il quale si lascerà immortalare nelle sue doti di ballerino.