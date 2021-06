Elisabetta Gregoraci sempre fenomenale su Instagram: la showgirl ha pubblicato poco fa una fotografia da capogiro.

Elisabetta Gregoraci è inarrestabile sui social network. La showgirl e conduttrice, protagonista dell’ultima edizione nella casa del ‘Grande Fratello’, è in splendida forma e il suo corpo da urlo continua a stregare gli innumerevoli followers. Sempre bella e sorridente, la nativa di Soverato pubblica ogni giorno contenuti disarmanti.

La Gregoraci, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto sublime in cui indossa un vestito meraviglioso ed incantevole: l’abito si apre proprio lì e i fans possono solamente sognare. Le forme sinuose della 41enne non passano mai inosservate e mandano sempre in visibilio i tanti ammiratori.

Elisabetta Gregoraci, il vestito si apre proprio lì: puoi solo sognare

