Elodie, prima il balletto poi il selfie allo specchio: ti manda al manicomio – FOTO

Elodie. La cantante romana è sempre più impegnata. Nuovi progetti in arrivo per lei a favore dei suoi fan che non aspettano altro che vederla esibire dal vivo

Siete dei fan della fantastica Elodie Di Patrizi? In arrivo ci sono buonissime notizie per voi. Avrete, infatti, molteplici occasioni per vedere all’opera la cantante che è sulla cresta dell’onda ormai da svariati anni.

Era il 2016, infatti, quando emerse partecipando al popolare talent show “Amici” di Maria De Filippi. Si aggiudicò il secondo posto ma la consacrazione effettiva avvenne nel 2017 quando partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”. Ha replicato nel 2020 con la canzone “Andromeda”.

Cosa ha in serbo nel suo immediato futuro?

Elodie, tutti i progetti imminenti della cantante

Allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid19 e finalmente si ritorna alla musica dal vivo. Non poteva mancare Elodie alla chiamata da parte del pubblico che brama di vederla esibire sul palco. Dovremo, però attendere l’autunno inoltrato per godere della sua straordinaria voce. Ecco il calendario completo, rilasciato fino ad ora, per un tour che la vede in giro per l’Italia da Nord a Sud:

– 4 novembre 2021 al Duel Beat di Napoli

– 6 novembre al Teatro Centrale di Roma

– 9 novembre all’Auditorium Flog di Firenze

– 11 novembre al Santeria Toscana di Milano

– 12 novembre al Santeria Toscana di Milano

– 14 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Bisogna affrettarsi, alcune date sono già sold out. Non solo doti canore, Elodie è una performer a 360°. Sul suo profilo Instagram seguito da oltre 2,5milioni di utenti, pubblica spesso le storie dei suoi allenamenti e delle prove delle coreografie insieme al maestro e ballerino Giammarco Capogna. Anteprima dei video e selfie scattati negli spogliatoi: Elodie ha intenzione di mandare in visibilio tutti i suoi fan. Una vera dea, sono tutti pazzi di lei.

Non solo musica, anche tv. La cantante romana ha dichiarato che farà parte del cast della nuova stagione di “Celebrity Hunted”, reality show che andrà in onda su Prime Video, in cui concorrenti famosi dovranno nascondersi senza farsi scoprire in giro per l’Italia.