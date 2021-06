Euro 2021: arresto cardiaco per calciatore dell’Inter

Euro 2021: una vera e propria tragedia si è consumata nello stadio. Il calciatore Eriksen ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato in campo durante la partita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Euro 2020 (@euro.2021news)

Doveva essere un momento di festa, atteso in tutta l’Europa e si è trasformata in una tragedia. Oggi ci sono stati attimi di terrore allo stadio Parken di Copenhagen: Eriksen, calciatore della Danimarca, si è accasciato sul campo durante la partita. Christian svolge il ruolo del centrocampista nell’Inter e ha conquistato gli italiani con il suo talento, talento che ha portato la squadra a collezionare numerosi successi. Partito per la Danimarca per giocare gli Europei nella sua squadra, non sapeva che sarebbe andato incontro ad un destino tanto atroce.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Eriksen ha un malore durante la partita: tragedia in campo

Eriksen stava giocando la partita degli Europei con la sua squadra, quando all’improvviso si è accasciato sul campo lasciando i suoi compagni e gli avversari sbigottiti. In un primo momento avevano pensato che fosse inciampato, poi quando hanno capito che si trattava di qualcosa di molto più grave sono stati chiamati i soccorsi che lo hanno portato via. La partita è stata sospesa tra le lacrime dei suoi compagni di squadra e di sua moglie che ha assistito alla scena dal bordo campo incredula e terrorizzata per quanto appena visto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o n d I v I s o d a E u r o p e I 2 0 2 1 (@ e u r o p e I . 2 0 2 1 )

Pare che il calciatore abbia avuto un arresto cardiaco ed è stato portato via: al momento le sue condizioni sono stabili ma non sono arrivate ancora arrivate informazioni. Non ci resta che aspettare, sperare e pregare che Christian riesca a riprendersi e che tutto vada per il meglio.