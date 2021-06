Martina Stella ha annunciato una notizia sorprendente che ha commosso i fan. Ha scelto Instagram per comunicare il grande cambiamento.

“Auguri”, questa la parola che si ripete sotto l’ultimo post di Martina Stella. L’attrice ha stupito i follower con una notizia sorprendente. Amatissima dal pubblico, è seguita da ben 513 mila follower. Ogni giorno condivide scatti di vita personale e professionale raccontando la sua quotidianità. Mamma di Ginevra, sposata con Andrea Manfredonia, ha annunciato la seconda gravidanza. Da tempo la coppia desiderava allargare la famiglia.

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia”, le parole condivise dalla Stella nel suo ultimo account Instagram. Nella foto l’attrice sfoggia il pancione. Indosso un abito arancione attillato e scollato è radiosa come non mai. I fan si scatenano nei commenti mostrandosi felicissimi per la bella notizia.

Martina Stella: mamma bis

