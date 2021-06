Un regalo per suo marito, come ai tempi de ‘La scossa’. Una bellezza e un fascino che non passano di certo inosservati!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Giovanna Civitillo ha deciso di regalare a suo marito Amadeus un balletto carico di sensualità che è stato molto gradito dal noto conduttore nonché da tutti i followers della coppia.

Amadeus e Giovanna stanno insieme ormai da tantissimi anni, da quando a ”L’Eredità” lui conduceva il game show e lei regalava stacchetti.

Soprattutto i balli de ‘La scossa’ hanno colpito il conduttore che si è innamorato della bella napoletana.

Oggi i due sono sposati e hanno un figlio, il piccolo José ma soprattutto sembrano essere inseparabili, legati da un sentimento autentico e profondo.

Il balletto di Giovanna

