Guendalina Tavassi ha condiviso una serie di foto dove indossa jeans e una camicia aperta davvero sensuale. I commenti sono molti:”Direi che sei stupenda”, “Sei bellissima”, “Sei sempre stata la donna dei miei sogni fin dal tempo del gf”. E ancora:”Tu come il sole risorgi ogni giorno, io guardo il cielo e aspetto il ritorno di te che illumini completamente la mia vita e la rendi immensa e importante”. Nella didascalia la bella Tavassi ha scritto:“Sorridi sempre e per sempre”.

Guendalina Tavassi e il fratello sono inseparabili

La Tavassi è in Turchia insieme al fratello Edoardo Tavassi, i due hanno un bellissimo rapporto. Lei ha registrato tutto il tempo passato con il fratello e si vedono momenti esilaranti tra i due. Entrambi si sono sottoposti ad alcuni interventi. Edoardo ai denti, mentre la Tavassi ha subito un’intervento di chirurgia plastica alle sopracciglia. Si è fatta fare un filler a suo dire ma appare con cerotti grossi che di solito si utilizzano dopo gli interventi. Insomma la showgirl non riesce proprio a fare a meno della chirurgia e dei filler. Tra labbra, occhi, naso e sopracciglia non ha mai fine.

Questo intervento a cui si è sottoposta riguarda una sorta di lifting per gli occhi. Infatti lei stessa ha spiegato che le hanno messo dei fili all’interno entrando dalle occhiaie e finendo dietro al cranio. Ha rivelato che è stato orribile come sensazione ma non ha sentito dolore per via dell’anestesia. Ha spigato nel dettaglio poi che sono dei fili di trazione riassorbibili, che hanno solo in Turchia e che tirano molto la pelle, dando un effetto bellissimo a suo dire. Con questa tecnica gli occhi si allungano. Ha detto anche che si sentiva tirare così tanto da non riuscire a parlare e sorridere.

Tuttavia con il tempo si allentano e l’effetto dura un anno. Il fratello invece si è fatto rifare i denti con l’applicazione di faccette in solo due giorni. Il motivo della Turchia come luogo per farsi operare è sicuramente la tecnica in alcuni casi unica, e poi i prezzi che sono bassissimi.