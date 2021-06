Ignazio Moser super criticato: lui risponde in maniera clamorosa. L’ex naufrago preso di mira sui social per il suo ultimo post.

Tornato in Italia da pochi giorni, Ignazio Moser come gli altri finalisti del reality più duro della televisione italiana, “L’Isola dei Famosi” sta cercando di riprendere il ritmo della vita quotidiana e frenetica della città. Il quarto classificato ha documentato anche il momento del ritorno sulla penisola in compagnia degli altri naufraghi con cui ha condiviso questa esperienza. Tra questi, Andrea Cerioli col quale si è costruito un ottimo rapporto tanto da condividere con lo stesso – e le rispettive partner – alcuni scatti in cui appaiono più sorridenti che mai.

Proprio due giorni fa Ignazio scriveva “LOST&FOUND Due naufraghi persi ma un amico trovato” e arriva prontamente la risposta del diretto interessato nel quale esterna senza mezzi termini “Sei una persona MERAVIGLIOSA”. Numerosi altresì i commenti lieti dei fans che sostengono Ignazio, anche se lo stesso non può dirsi nell’ultimo post nel quale l’ex ciclista viene aspramente criticato ma lo stesso non tarda a controbattere. Vediamolo insieme.

Ignazio Moser preso di mira, ecco la risposta dell’ex naufrago

“Le mie due ancore di salvezza sull’isola, il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate”, un post che immortala Ignazio e nel quale si percepisce quasi un senso di nostalgia per l’incredibile esperienza. Tra i commenti ovviamente vi sono quelli degli altri concorrenti di quest’ultima edizione del reality come Mattia Diamante che scrive “ti sei dimenticato dei cocchi”.

Insomma, si percepisce una bella atmosfera se non fosse per il fatto che – come sempre – qualcuno stia sui social per fare degli attacchi sterili. “Non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter. Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame…Eroi non siete”.

“Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International. Ti ringrazio comunque, un po’ sull’Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te” questo è il commento di Ignazio che ha spiazzato tutti.