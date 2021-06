Immobile raddoppia la vittoria: il segreto dell’esultanza diventa un cult

Ciro Immobile raddoppia la vittoria italiana con la Turchia, il segreto dapprima celato nell’esultanza diventa un cult in poche ore.

L‘Italia trionfa con tre reti sulla Turchia ed apre le danze degli Europei 2021. L’acclamata punta della nazionale, rappresentata dal calciatore partenopeo Ciro Immobile, accompagnato dai compagni di squadra e dal clamoroso assist di Lorenzo Insigne, ha regalato non poche soddisfazioni. Un gioco di squadra memorabile in quel dell’Olimpico accompagnato poi da un’esultanza storica che però in un primo momento, visto lo straniante entusiasmo al momento del fischio finale, potrebbe esser sembrata vagamente casuale.

Eppure, soltanto poco dopo, a fare chiarezza sul perché di tale grido di esultanza e raccontandone un retroscena interessante per i tifosi e non solo, ci sarà lo stesso Immobile ai microfoni nella rete Rai. Spiegando quanto accaduto dietro le quinte ed a pochi attimi di distanza dall’inizio dell’attesissimo match.

Immobile su Lino Banfi, raddoppia la vittoria: il segreto dell’esultanza diventa un cult

Stando a quanto dichiarato da Ciro nel post partita, il calciatore che usualmente veste la maglia bianco celeste ha raccontato del suo confronto con l’attore pugliese Lino Banfi. Il quale in anticipo avrebbe chiesto all’attaccante, qualora ci fosse stata la fortuita occasione, di esordire in un ad ora memorabile remake servendosi di una delle sue frasi più iconiche, appartenenti alla lunga storia della commedia italiana.

Il celebre “porca puttena” brandito a gran voce dopo il raddoppio di Immobile, nonché gradita esultanza da parte degli spettatori al match calcistico e subito divenuta fonte di ilarità e delle più varie, quanto divertenti, rielaborazioni da parte del web nelle ultime ore, segna un cult anche nella storia del calcio.

Nella speranza, dunque, che questo ironico e sentito excursus possa portare con sé una grande dose di speranza. Come l’attualmente meritata ventata di gioia per tutta la penisola italiana. Nel frattempo i suoi rappresentati hanno “mantenuto la promessa” data all’attore. “L’abbiamo fatto insieme”, ha infine ribadito l’attaccante pienamente soddisfatto nella breve intervista.