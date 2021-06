La Casa Di Carta 5, lo spoiler clamoroso dopo l’annuncio. Fan impazziti

Finalmente svelate le date di uscita della quinta ed ultima stagione di ‘La Casa Di Carta’: cosa avrà pensato questa volta Alex Pinna?

Ecco il trailer della nuova stagione della serie tv di Netflix, che è attualmente classificata come la serie non inglese con il record di visualizzazioni più alto in assoluto.

Sono circa 65 milioni le persone che hanno visto l’appassionante serie crime e thriller: un boom destinato a riproporsi con l’uscita della quinta ed ultima stagione.

I rapinatori più famosi del mondo hanno terminato lo scorso mese di girare le riprese: è stata la fine di un’esperienza unica, che ha fatto commuovere ed emozionare gli attori che hanno dovuto salutare questo set.

Siete curiosi di sapere dunque gli spoiler tanto attesi di ‘La Casa Di Carta 5’?

La Casa Di Carta 5 prossimamente sugli schermi: ecco tutte le novità…

L’amatissima banda formata da una mente (il Professore) e le braccia (i criminali) torna ad emozionarci e a tenerci incollati allo schermo: nell’anno in corso usciranno, infatti, i nuovi episodi.

Dal momento in cui Netflix lo ha annunciato, i fan sono esplosi di gioia e curiosità.

‘La Casa di Carta 5’ porta anche una ventata di novità: saranno presenti nel cast anche gli attori Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

I nuovi episodi saranno divisi in due volumi: il primo, composto dalle prime cinque puntate, uscirà il 3 settembre; mentre il secondo, composto dalle ultime cinque, sarà online il 3 dicembre.

Il trailer uscito da poco su YouTube sta già facendo continui record di visualizzazioni: i fan sperano che questi mesi passino in fretta, per vedere a cosa ha pensato questa volta il creatore Alex Pinna.

I vari momenti di suspense e di azione, il legame e l’affetto che c’è tra i membri della banda e la mente geniale del Professore sono riusciti, dunque, a conquistare il cuore di milioni di persone: e voi l’avete guardata?