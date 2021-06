Mediaset, in arrivo un nuovo show musicale: di cosa si tratta

In arrivo in autunno su Canale 5 uno nuovo show musicale che strizza l’occhio a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato. Ecco di cosa si tratta

Approderà nel palinsesto Mediaset questo autunno un nuovo format intitolato Star in the star e che risulterà essere l’incontro tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, con l’aggiunta di una peculiarità. Lo show è di origine tedesca e a presentarlo c’è Michelle Hunziker che potrebbe quindi replicare la conduzione anche nella versione italiana. Ma di cosa si tratta esattamente? Ecco tutti i dettagli condivisi in anteprima da TvBlog.

Lo show musicale da prima serata: protagonisti i vip

Il programma in arrivo su Canale 5 è uno show musicale nel quale scenderanno in campo alcuni vip. La musica sarà ovviamente al centro del programma ma non solo, poiché i concorrenti non dovranno limitarsi a cantare cercando di essere all’altezza dell’artista designato. A differenza di Tale e Quale Show non saranno truccati e vestiti come il cantante di riferimento ma bensì camuffati.

LEGGI ANCHE -> I Fatti Vostri, il conduttore detto addio o è stato cacciato?

Da qui il richiamo a Il Cantante Mascherato sebbene ci sia una notevole differenza. Le celebrità non useranno costumi e caschi per nascondersi ma trucco e parrucco. Con l’aiuto di make-up artist professionisti dovranno cercare di camuffare la propria identità per non farsi riconoscere. Chi non riuscirà nell’impresa verrà eliminato e al termine della puntata si ritroverà a doversi rivelare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Pistolero”, il significato del brano che segna il ritorno di Elettra Lamborghini

I concorrenti in gara non saranno necessariamente cantanti noti, ma potranno partecipare tutte quelle persone del mondo dello spettacolo che risultano anche piuttosto intonate. Le sfide consisteranno in esibizioni live dove, dopo un primo minuto di playback, i vip dovranno proseguire con la propria voce. L’obbiettivo sarà portare a casa una performance vincente e non essere riconosciuti dal pubblico e dalla giuria. Quest’ultima, presente in studio, avrà il compito di valutare le esibizioni.

LEGGI ANCHE -> Immobile raddoppia la vittoria: il segreto dell’esultanza diventa un cult

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Come conduzione è già stato fatto il nome di Michelle Hunziker, essendo la conduttrice del format originale. Nulla di confermato però per il momento, poiché la presentatrice sarà già impegnata in autunno con le prime serate di All Together Now.