Michele Merlo, arrivati i risultati dell’autopsia

Michele Merlo. É ancora straziante il dolore per la morte improvvisa del cantante ed ex concorrente di “Amici”. I genitori procederanno per vie legali per fare chiarezza

Pervade ancora una sensazione d’incredulità tra quanti conoscevano Michele Merlo e i suoi molteplici fan. Attoniti, a causa della morte prematura del ragazzo, si cerca di dare una spiegazione a un evento così drammatico.

Michele, 28 anni, era divenuto celebre grazie alla sua partecipazione a programmi come “X-Factor” e “Amici”. Circa due settimane fa aveva lamentato di non stare bene, presentava sintomi come mal di gola persistente, ematomi sparsi, sangue che gli usciva dal naso e un fortissimo mal di testa. Aveva deciso, quindi, di farsi visitare presso l’ospedale di Vergato ma era stato rispedito a casa, intimandogli di non intasare il pronto soccorso. Era stato successivamente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna e sottoposto a un delicato intervento tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno.

Purtroppo non ce l’ha fatta. Il 6 giugno scorso è deceduto. I genitori del cantante, Katia e Domenico Merlo, vogliono la verità per sapere se il dolore straziante che stanno provando potesse essere evitato. Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo.

Michele Merlo: i risultati dell’autopsia non lasciano dubbi

Il cantante Michele Merlo è deceduto a causa di emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Il motivo già trapelato della sua morte è stato ulteriormente confermato dall’esame autoptico eseguito dal medico legale Matteo Tudini di Bologna e l’ematologo Antonio Cuneo di Ferrara. Presente, inoltre, la dottoressa Anna Aprile del Dipartimento di medicina legale di Padova, consulente assunta dalla famiglia Merlo.

I genitori hanno, infatti, sporto motivata denuncia in seguito agli avvenimenti tragici incorsi al loro figliolo.

La Procura di Bologna ha aperto in seguito un’indagine per omicidio colposo per il decesso dell’ ex concorrente di “Amici”. Al momento è a carico di ignoti. Il procuratore capo Giuseppe Amato ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Risulta pervenuta alla Procura di Bologna la denuncia dei familiari di Michele Merlo con la quale in relazione al decesso del ragazzo viene chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria e l’effettuazione di una autopsia giudiziaria”.

Finiti tutti gli esami del caso, si potranno svolgere le regolari esequie per dare l’ultimo saluto al povero Michele Merlo.