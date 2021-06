Chi è la moglie di Eriksen? Tutto su Sabrina Kvist Jensen

Chi è la moglie di Christian Eriksen? Tutto quello che c’è da sapere su Sabrina Kvist Jensen.

Le immagini di questo triste pomeriggio hanno fatto velocemente il giro del mondo. Tutti hanno trattenuto il fiato dopo aver visto il calciatore della Danimarca, Christian Eriksen, accasciarsi al suolo dopo essere stato colto da un malore mentre era in campo per la partita valida per gli Europei.

Il calciatore si è ripreso e, anche mentre veniva trasportato in barella, è riuscito a riaprire gli occhi. Dopo qualche minuto sono apparsi online alcuni comunicati ufficiali della UEFA e della Danimarca che hanno svelato a tutti il miglioramento delle condizioni del giocatore dell’Inter. Durante i fatti, la moglie è ovviamente crollata ed è scoppiata in un pianto estremamente toccante. Alcuni calciatori della Nazionale danese hanno provato a consolarla in tutti i modi. Ma chi è la moglie di Eriksen? Vediamolo insieme.

Chi è la moglie di Christian Eriksen

Sabrina Kvist Jensen è sentimentalmente legata ad Eriksen dal 2012. La coppia, dopo essersi sposata, ha avuto due splendidi bambini. La classe 1992 è una parrucchiera professionista che ha successivamente lavorato per un’azienda di abbigliamento.

Non si conosce molto della sua vita privata: diversamente da altre mogli di calciatori, la ragazza ha un profilo Instagram chiuso e non pubblico. Il suo profilo vanta pochissimi followers (rispetto alla media delle cosiddette wags). Lei e suo marito non amano i riflettori e nemmeno il lusso sfrenato. Le immagini in cui veniva consolata dai compagni di squadra di Eriksen subito dopo il malore che ha colpito l’ex Tottenham hanno fatto vibrare i cuori di tutti i telespettatori.

Sabrina ha anche un cuore enorme: la ragazza, durante la permanenza del marito al Tottenham, si è occupata di un’organizzazione no-profit per aiutare tutti i bambini del mondo che si trovano in povertà.