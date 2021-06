Morgan e l’assurda confessione. Non è possibile, fan increduli

Morgan fa un’assurda confessione ed i fan rimangono basiti. Non è possibile una simile vicenda, bisogna correre ai ripari.

Stravagante, unico, inimitabile, Marco Castoldi, in arte Morgan è un cantautore e musicista italiano di notevole talento. E’ sempre stato appassionato di musica sin da ragazzo, tanto da creare il gruppo Bluevertigo insieme ad Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi, la band ebbe molto successo.

A sei anni scopre la passione per la chitarra ma il suo più grande amore sarà il pianoforte. E’ appassionato di musica rock, l’ispirazione per i suoi testi è data da Jim Morrison, David Bowie e Depeche Mode. Morgan nella vita ha avuto diversi alti e bassi, il momento più triste è stato nel 1988 quando suo padre si suicidò.

Possiamo affermare che Morgan nella vita non ha vissuto amori folli, a parte il pianoforte e la musica, è stato accompagnato da due donne importanti, Asia Argento con la quale ha avuto la figlia Anna Lou e con Jessica Mazzoli, con la quale ha avuto un’altra figlia. Le donne hanno spesso lamentato che Morgan non sia un buon padre, vive disinteressatamente il suo passato e presente a tal punto da non versare nemmeno gli alimenti alle figlie.

Morgan fa una confessione shock ai suoi fa: “Sto per morire, sono dilaniato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco "Morgan" Castoldi (@morganofficial)

Morgan è stato accusato da una sua ex compagna di stalking, lui nega le accuse e ribadisce che qualcuno lo vuole morto. La persona che l’ha accusato è una musicista e dice di essere stata vittima di comportamenti persecutori ripetuti da parte del cantautore.

La Procura di Monza ha deciso di approfondire la questione e rinviare a giudizio Morgan che nega su tutti i fronti, ma la donna dice anche che il cantante l’abbia ricattata dicendo di divulgare un suo video personale e che l’avrebbe insultata in un gruppo WhatsApp.

Ma Morgan non demorde e cerca di creare e diffondere una sua versione dei fatti, ovvero che è innocente e che è la donna a volerlo morto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco "Morgan" Castoldi (@marco.morgan)

Su come andrà a finire la vicenda dobbiamo attendere che si pronunci la Procura in merito.