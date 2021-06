“Non ce n’è per nessuno”. Giulia De Lellis al tramonto è una Dea – FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Eppure non l’avrebbe mai detto quando era solo una ragazzina che faceva la parrucchiera e tanti altri lavori per guadagnarsi da vivere, che un giorno sarebbe diventata una vera e propria star. Tutto è cominciato quando cinque anni fa ha visto Andrea Damante in televisione, nel programma Uomini e Donne, e ha deciso di scendere le scale del programma per provare a conquistarlo. Non sapeva che non solo avrebbe conquistato il cuore del giovane tronista, ma avrebbe riscosso anche un successo discreto sui social arrivando a diventare il volto più famoso uscito dal programma.

Giulia De Lellis, sempre più bella: gli scatti che rubano il fiato

Giulia poco dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi decise di accettare la proposta del Grande Fratello Vip, che è stato senza ombra di dubbio il suo trampolino di lancio. Qui ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico in prima serata, cominciando così una carriera ricca di soddisfazioni e di successi. Quest’anno è stato sicuramente fondamentale per lei, perché dopo il suo esordio come attrice, adesso ha cominciato la sua esperienza come conduttrice del nuovo programma arrivato in Italia “Love Island“. Un periodo davvero intenso che lei sta vivendo in questa villa in Spagna, tra ore di lavoro e altre di svago che passa al mare o con i suoi colleghi.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram la ritrae proprio in uno di questi momenti: dopo cena, infatti, ha fatto qualche foto in terrazza in compagnia di un buon bicchiere di vino.