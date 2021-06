“Non dormo e ho attacchi di panico” Mara Venier è distrutta

Le condizioni di Mara Venier preoccupano ancora una volta i suoi fan, lei risponde in un’intervista facendo il quadro della situazione.

In questi giorni così difficili per la conduttrice Mara Venier si è optato da parte della produzione di posticipare l’appuntamento con il suo salottino tanto caro ai telespettatori italiani di “Domenica In“.

Come la stessa Mara aveva già raccontato nei dettagli quattro giorni fa, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, le inattese conseguenze verificatesi in seguito ad un intervento di 8 ore per un erroneo impianto ai denti. Le quali le hanno comportato una momentanea perdita di sensibilità di grand parte del volto, attualmente ha voluto rispondere ad alcune domande per documentare ulteriormente altri aspetti ed alcune ripercussioni che potrebbero subentrare in merito della sua trasmissione a causa di questa sua difficile esperienza.

Mara Venier, distrutta: “Non dormo e ho attacchi di panico”

“Proprio non ce la faccio“, avrebbe esordito in tal modo Mara parlando dello slittamento della prossima puntata della trasmissione e mettendo perciò, ancora visibilmente preoccupata per il suo futuro, quanto coscientemente al primo posto il suo stato di salute. “Voglio pensare a curarmi“, ha poi aggiunto descrivendo le sue giornate nella sua abitazione romana. “Mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico“. Una situazione davvero difficile quella che la conduttrice ha voluto riportare. Resta però speranzosa Mara, nonostante la sua vita al momento si possa definite come “in anestesia totale”.

“Spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno“, ha infine cercato di tranquillizzare il suo pubblico quanto le sue stesse intenzioni future. “Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo“. Potrebbe infatti esserci il rischio che Mara debba ricorrere in caso contrario ad un intervento di micro-chirurgia.

Fortunatamente nonostante le condizioni drastiche del momento, al fianco di Mara vi sono Nicola Carraro, il marito, ed i suoi figli. Ad unirsi al quadretto familiare vi è inoltre un’infinità di sostegni da parte dei colleghi di Mara sul piccolo schermo. Da Alberto Matano che ha colto l’occasione della diretta per salutarla nella giornata di ieri, all’amico Marco Gentile, al quale la conduttrice ha così risposto: “Grazie Marco ….sei speciale !!!! Sempre ❤️“.