Procede a gonfie vele la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tanto da aver ufficializzato sui social un incontro piuttosto importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e tra polemiche e perplessità hanno lottato per convincere il pubblico della loro autenticità. Il tempo li ha dato ragione. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi anche a distanza di mesi dalla fine del reality continuano a vivere la loro storia d’amore. Nonostante la distanza -lei a Milano, lui a Roma- sembrano riuscire a ritagliarsi del tempo per loro, tra un weekend e una vacanza passati insieme. Tutto procede a gonfie vele tanto da aver voluto ufficializzare anche sui social un importante incontro.

Cena a tre per Pierpaolo e Giulia: lo scatto che ha emozionato i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Negli scorsi mesi proprio l’ex velino ha fatto capire quanto fossero serie le sue intenzioni con l’influencer dichiarando di averle fatto conoscere il figlio, Leonardo. Si è trattato infatti della prima volta che il bambino conoscesse una sua frequentazione, sottolineando così la serietà del rapporto.

Un incontro avvenuto ma che non è stato condiviso sui social per mantenere la privacy di quel momento. Dopo diverse settimane il padre del piccolo ha voluto però pubblicare uno scatto che ha sciolto il cuore dei fan. Dopo essere stato raggiunto a Roma dalla sua amata, la coppia è uscita a cena proprio insieme a Leonardo. Dapprima è apparso un tenero video pubblicato da Giulia dove commenta “papà dell’anno” inquadrando il compagno che dà da mangiare al figlio. Poi è stato lo stesso Pierpaolo a voler pubblicare una foto.

Lo scatto ritrae il bambino e Giulia, seduti vicini al tavolo, e mentre il piccolo sorride al padre la sua fidanzata lo guarda dolcemente con un grande sorriso. Un’immagine che va a confermare la solidità del rapporto e quanto l’influencer sia entrata a far parte ufficialmente della vita dell’ex concorrente del GF Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

I due, oltre che nella vita, fanno coppia anche nel lavoro tra viaggi sponsorizzati e collaborazioni musicali. Pierpaolo è pronto a far ascoltare al pubblico il suo nuovo singolo, “L’estate più calda“, in uscita il 18 giugno. Protagonista del videoclip non poteva che essere la sua bella.