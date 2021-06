Elettra Lamborghini è tornata con un nuovo singolo: “Pistolero” entra in corsa per diventare uno dei tormentoni di quest’estate

La scorsa estate si era affiancata a Giusy Ferreri con la quale aveva pubblicato il brano “Isla“, mentre quest’anno Elettra Lamborghini torna a viaggiare in solitaria. La giovane ha pubblicato il suo nuovo singolo “Pistolero“, con il quale sta facendo già ballare il web e non solo. Terminata l’esperienza televisiva con l’Isola dei Famosi nella quale ha ricoperto il ruolo di opinionista, ora Elettra torna a dedicarsi alla musica. Il brano, uscito solo da pochi giorni, ha già conquistato il pubblico che si sta divertendo a ricreare la coreografia del suo videoclip.

Il significato di Pistolero, ultimo singolo di Elettra Lamborghini

Per questo nuovo singolo Elettra ha voluto puntare su un brano pop che non abbandona però il ritmo latino che contraddistingue la sua musica. “Pistolero” esce a ridosso dell’inizio dell’estate e si candida per diventare uno dei tormentoni di questo 2021.

Come ogni tormentone che si rispetti il ritornello è accattivante, in grado di rimanere in testa già dopo il primo ascolto. “Dimmi se sei un uomo vero / Un pistolero / sai già dove mirare / Amore criminale“, canta mentre esegue una coreografia in perfetto stile western. Elettra ha lanciato una sfida al popolo del web, chiedendo di ricreare i passi da lei eseguiti e di postarli sui social. Questa mattina ha voluto regalare anche un tutorial nelle sue storie Instagram con il quale insegna il balletto.

Il singolo parla di una donna alla ricerca dell’uomo vero, in grado di saperla trattare come merita. “Dimostrami chi sei oppure vai / Io voglio un bandito con me / Che mi tratti come Beyoncé“, canta. Non si accontenterà di chi sembra voler avere l’attenzione solo su di sé e cercherà di farsi bello ai suoi occhi attraverso il denaro. L’unico desiderio è poter conoscere un uomo con U maiuscola.

Un problema che non riguarda la diretta interessa felicemente sposata con Afrojack, noto deejay e produttore musicale. Ma poco importa, “Pistolero” ha come unico obbiettivo quello di far ballare e divertire il pubblico, pronto a scatenarsi sulle sue note.