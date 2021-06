“Sarà così per tutta l’estate”, Alice Basso solo in costume al parco: il sogno più bello – FOTO

Per la web influencer più cliccata e desiderata dagli utenti, ecco a voi il mood di un’estate da sogno: che fisico mozzafiato!

Tra gli ultimi scatti eseguiti dalla web influencer, Alice Basso spicca l’ultimo, tambureggiante post che non lascia proprio nulla al caso. La protagonista di questo pomeriggio è proprio Alice, che tra un impegno e l’altro si gode il meritatissimo relax, nel posto più naturale del mondo.

Una forma di riscatto dopo le ultime che circolano sul suo e il conto del compagno, derubati, nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Una notizia sconcertante, rinfrancata da un post, che ritrae la coppia abbracciata e unita nella forza dell’unione tra due persone che si amano alla follia.

Anche i fan in qualche modo hanno dimostrato vicinanza ad Alice e hanno contribuito a farle ritrovare il sorriso e l’entusiasmo dei giorni migliori

Alice Basso senza rivali su Instagram: un fisico scolpito

Riparte l’emozione e il sorriso dei giorni migliori per Alice Basso, la web influencer, tra le più selezionate in giro per Instagram e i social in generale.

Molto legata alla famiglia, Alice ama mettersi in mostra di tanto in tanto per far notare agli appassionati di aver raggiunto i migliori risultati dopo gli sforzi in allenamento, atti a correggere il suo fisico.

Non a caso, in questa occasione, la vip appare davvero perfetta, sotto tutti i punti di vista. Dopo aver ritrovato il sorriso, perduto in seguito all’increscioso evento di qualche giorno fa, la sensualissima blogger finisce per aprire il “cassetto” dei sogni di tutti i suoi ammiratori, proponendo uno scatto da superstar della bellezza.

Nell’occasione, l’influencer si ritrova al parco, probabilmente in ottima compagnia e mostra a tutti un lato A da incorniciare. I fotografi sono tutti per lei, immersa nel verde naturale del contorno e soltanto in costume da bagno, pur non essendo il luogo adatto.

I fan, naturalmente non si sono lasciati sfuggire i dettagli di un fisico scolpito in ogni angolo del corpo: favolosa!