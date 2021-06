Cristina Donadio e Maria Pia Calzone, interpreti di “Scianel e “Donna Imma” nella serie tv di successo “Gomorra”, dimostrano su Instagram che la sensualità non ha età: bellissime

Manca pochissimo all’uscita della quinta stagione di “Gomorra“, che ha raccolto nel tempo un clamoroso successo, anche internazionale. Diretta da Stefano Sollima, liberamente ispirata all’omonimo best-seller di Roberto Saviano, la serie tv ha progressivamente conquistato sempre più fama, fino a essere venduta nel 2016 in 170 paesi.

Merito dei meccanismi sempre imprevedibile tra i protagonisti, ma anche grazie ad alcuni personaggi fortissimi che hanno caratterizzato la storia, diventati iconici e rimasti indelebili anche dopo la fine della loro esperienza sul set. Tra questi vanno celebrati due personaggi in particolare. “Donna Imma“, interpretata da Maria Pia Calzone, moglie del boss “Pietro Savastano”, alla quale è bastata la prima stagione, prima di essere uccisa, per segnare definitivamente la memoria del pubblico.

Un’altra donna di grande carattere nella storia della serie è senza dubbio “Scianel“, interpretata da Cristina Donadio, che partecipa alla serie tv nella seconda e terza stagione, ma rimane impossibile da dimenticare. Per entrambe le attrici, “Gomorra” ha rappresentato un ulteriore punto di svolta della loro già avviata carriera nell’ambito della recitazione, ottenendo maggiore visibilità, riscontrata anche sui social.

Cristina Donadio e Maria Pia Calzone

Non si sono mai incontrate sul set di “Gomorra”, eppure hanno diversi aspetti in comune. Come meravigliose e intense attrici, recitano nei ruoli più forti che abbia evidenziato la serie tv, nei panni di due donne che non solo partecipano ai giochi di potere, ma vogliono conquistare gli alti vertici.

Ma anche come splendide donne, Cristina Donadio e Maria Pia Calzone si fanno simboli di bellezza che esulando dagli standard e modelli estetici imposti. No, la sensualità non ha età, e lo dimostrano con due scatti su Instagram che incantano i numerosi fan.

L’interprete di “Scianel” in un primo piano che celebra i suoi lineamenti e lo sguardo magnetico che ha caratterizzato anche il suo personaggio. Un taglio medio biondo scalato e ondeggiante, con frangia effetto anti-age immediato, che incornicia gli occhi azzurri sottolineati dal make-up, al quale si aggiunge il rossetto nella tonalità corallo.

L’attrice del celebre personaggio “Donna Imma” in uno scatto in bianco e nero, incanta e seduce sfoggiando un abito con ampia scollatura, che disegna la sua strepitosa silhouette. Seduta su una sedia, offre tutta la sua ammaliante bellezza all’obiettivo, nel suo sguardo fiero e consapevole.