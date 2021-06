Selvaggia Roma in intimo fa il pieno di likes: décolleté devastante – FOTO

Selvaggia Roma ha mandato al manicomio i suoi numerosi followers con uno scatto in intimo da urlo: décolleté in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma è una modella ed influencer seguitissima su Instagram: il suo account vanta 1,1 milioni di followers. La classe 1990 ha partecipato a diversi reality nella sua carriera: prima a Temptation Island con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo e poi al ‘Grande Fratello Vip’ dove ha avuto diversi scontri con Elisabetta Gregoraci.

Selvaggia è attivissima sui social e pubblica ogni giorno scatti prorompenti ed esagerati in cui mette in mostra il suo fisico illegale. Sabrina (questo il suo vero nome) ha mandato in visibilio il suo bacino di utenza condividendo in rete una fotografia in cui indossa un intimo da sogno.

Selvaggia Roma, intimo esagerato: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia poco fa ha catturato l’interesse di tutti su Instagram pubblicando una fotografia da arresto cardiocircolatorio. La showgirl ed influencer indossa soltanto l’intimo e mostra con disinvoltura le sue curve fenomenali. Il suo balcone, in particolare, è in primissimo piano e provoca diversi mal di testa.

La 30enne sfodera un sorrisino contagioso e ne spiega anche i motivi tramite la didascalia. “Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso è il segno che c’è la hai fatta e niente di ciò che indossi è più importante di quello”, si legge. Come se non bastasse, l’ex concorrente del Gf Vip ha lanciato un gioco: i primi che rilasceranno cinque commenti consecutivi saranno salutati da lei stessa in un video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia, nel bel mezzo dell’inverno, lasciò tutti a bocca aperta infuocando il web con uno scatto devastante in cui era praticamente nuda e piazzò il suo fondoschiena spettacolare proprio lì in primissimo piano.