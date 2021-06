“Sempre più bella” Alena Seredova, la FOTO nel luogo che non ti aspetti

Alena Seredova sorprende tutti, la modella ceca infatti apre le porte di casa e si fotografa dove non ti aspetti.

Alena Seredova è senza dubbio la modella ceca più amata in Italia. Nonostante la bellezza prorompente, negli anni è riuscita a farsi apprezzare anche per la sua semplicità e spontaneità. Spesso sui social appare acqua e sapone mostrando un viso fresco e che lascia i fans senza parole.

Come questo selfie nel quale Alena, baciata dal sole, sfoggia un make-up molto essenziale, pare infatti che abbia solo un filo di mascara. I capelli sono lasciati fluenti e quel sorriso che conquista tutti. I fans la seguono ormai dagli esordi e ancora oggi non perdono occasione per omaggiarla con dei complimenti mostrando affetto nei suoi confronti.

Alena Seredova, la FOTO in un angolo inedito

