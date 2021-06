“Siete spaziali” Elodie in total black e in dolce compagnia sui social – FOTO

Elodie sarà una delle protagoniste di Celebrity Hunted 2: ha conquistato tutti quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella categoria canto

Elodie è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. Ha conquistato tutti e si è fatta conoscere quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi: con i suoi capelli corti e rosa divenne subito iconica, e il programma per lei fu un vero e proprio trampolino di lancio. Da lì la sua carriera è stata tutta in discesa, nel corso degli anni ha collezionato una serie di soddisfazioni personali e professionali che l’hanno portata sul tetto del nostro Paese. Nel giro di pochissimi anni ha spiccato il volo, diventando la donna che tutti amano oggi.

Elodie, sempre più bella: con l’ultimo scatto annuncia Celebrity Hunted 2

Nel corso del tempo ha conquistato sempre più persone, quest’anno è stata ospite d’eccezione del Festival di Sanremo dove ha avuto modo di raccontare la sua storia. Della sua carriera atipica che è cominciata bene ma sta proseguendo sempre meglio. Infatti, passata da big ad ospite d’eccezione della gara canora più famosa del nostro Paese, adesso si prepara ad una nuova esperienza: farà parte della seconda edizione di Celebrity Hunted. Lo ha annunciato con l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, dove appare felice ed entusiasta di questa nuova avventura che sta per cominciare.

Sono numerosi i commenti sotto al suo ultimo post, dei fans che esprimono tutta la loro gioia per il solo fatto che presto la rivedranno in televisione. Insomma una notizia splendida che tutti stavano aspettando: non ci resta che sperare che la seconda edizione del programma cominci al più presto