Stefano De Martino e quel gesto bellissimo che non si dimentica

Stefano De Martino. Il ballerino e personaggio televisivo si è comportato da vero gentleman nei riguardi di una collega e amica in difficoltà. Il gesto gentile e apprezzato

L’estate è alle porte e inizia la stagione preferita dai paparazzi per la “caccia al vip”. Fioriscono i flirt e i rotocalchi di gossip si scatenano nello scovare lo scoop più succulento. Complice la fine del matrimonio con la famosissima Belen Rodriguez, l’anno scorso è stata particolarmente oggetto d’interesse la vita privata di Stefano De Martino, alla ricerca di una sua probabile nuova fiamma.

Tanti nomi ma, alla fine, nessuna certezza. Ultimamente è balzato fuori anche quello della conduttrice Andrea Delogu. Anche lei reduce freschissima da una rottura sofferta con il amrito, l’attore Francesco Montanari, è stata protagonista di un episodio particolare che ha coinvolto il ballerino ed ex giudice del programma “Amici”.

Stefano De Martino: il “cavaliere” in soccorso di Andrea Delogu

Come sottolineato dalla stessa Andrea Delogu, tra lei e Stefano De Martino ci sarebbe esclusivamente un ottimo rapporto di amicizia, mettendo a tacere le voci riguardo il sospetto che ci sia del tenero.

La conduttrice televisiva e radiofonica ha raccontato un recente episodio che li ha visti coinvolti. “Non tutti gli eroi portano la maschera – ha scritto la Delogu, sui social con tanto di foto con il piede infortunato – alcuni hanno un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”.

Il riferimento è al gesto molto gentile e cavalleresco che Stefano De Martino ha compiuto nei confronti della collega che, in seguito a una rovinosa caduta, si è infortunata malamente. I due, invitati a cena da un conoscente in comune, si sono ritrovati a raggiungere un’abitazione al quarto piano, senza ascensore. “Uscendo, siamo passati da un corridoio molto buio. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi” – ha proseguito la Delogu nel racconto.

Il presentatore e ballerino non ci ha pensato due volte, ha preso in braccio l’amica e l’ha portata su per le scale per metterle il ghiaccio e offrirle un primo soccorso. Fortunatamente non è incorsa in nessuna frattura.

Andrea Delogu non dimenticherà l’azione così gentile di De Martino: “Il giorno dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman, mi ha salvata”.