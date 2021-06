Nuovo trend su Tik Tok: si diffondono sempre di più i video realizzati con il filtro animato ‘Corsa a Versailles’.

Sull’app di Tik Tok, conosciuta in Cina come ‘Douyin‘, sono sempre di più i video in cui compare la misteriosa donna che corre: si tratta di un filtro con l’animazione che ritaglia il volto del tik toker, incollandolo sul corpo di questa signora che scende le scale e corre all’impazzata per la reggia di Versailles.

Ciò che rende buffo e simpatico il trend sono, senza dubbio, le scritte in alto degli autori dei tik tok: sopra al video, infatti, bisogna citare una persona, una situazione, una caratteristica dalla quale si vuole fuggire; o descrivere un momento in cui si è in ritardo e si deve correre per arrivare in tempo; oppure raccontare un episodio in cui si saremmo voluti scappare lontano.

Tik Tok, il trend che sta facendo esplodere il web…

I simpatici video – meme riescono, in pochi secondi, a strappare un sorriso agli utenti che guardano il tik tok.

Tra i suoni maggiormente utilizzati sotto ai video con questo filtro, c’è quello della voce di una donna che, con il fiatone, dice: “Sparati! Oddio… corri, corri via!“. Questo suono ha una durata di otto secondi, ma esistono molte altre canzoni che si abbinano perfettamente al trend e che durano molto di più.

Sono tantissime le descrizioni utilizzate in questo trend, ad esempio: “Amore mi dai la password del tuo profilo Instagram?“; “Quando tua madre vuole passarti i parenti al telefono…“; “Con te mi fidanzerei, ma non ora perché è state“; oppure “Quando fai lo screen e per errore lo mandi nella stessa chat“.

Il trend, riprodotto anche dagli utenti più famosi, ha dunque moltissime varianti: ce n’è per tutti i gusti!