Bambino di soli 3 anni muore tragicamente. Una fine davvero orribile

Un bambino di soli 3 anni è morto tragicamente. Nessuno ha potuto evitare il peggio e salvargli la vita, tutto è successo in un attimo.

Un bambino di soli 3 anni è morto in un modo davvero orribile, la tragedia è avvenuta nel New Jersey, negli Stati Uniti D’America.

Il piccolo è caduto dalla finestra di casa ed è stato sbranato dai cani di famiglia. A nulla sono serviti i soccorsi, per il piccolo non c’è stato niente da fare.

Inutili i soccorsi, il piccolo non ce l’ha fatta. Lo hanno sbranato vivo

A rendere nota la tragica notizia è stata la CBS ed altre emittenti locali, il fatto è avvenuto in America nel New Jersey. In base ad una prima ricostruzione della polizia il piccolo di soli 3 anni si sarebbe affacciato alla finestra di casa sua sfondando la zanzariera e cadendo in giardino.

Poco distante, oltre una staccionata, vi erano i due pitbull della famiglia, i cani vedendo il piccolo e considerandolo probabilmente una minaccia lo hanno sbranato vivo. Inutili i soccorsi. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale ma le ferite riportate erano troppo profonde per permettere ai medici di salvargli la vita.

Il tragico incidente è avvenuto mercoledì scorso, ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la vicina della famiglia del bambino, ha dato l’allarme immediatamente ed avrebbe dichiarato alla polizia che i cani erano pericolosi e per queste ragioni erano spesso legati.

Sul posto la stampa ha scoperto un luogo degradante e mal attrezzato, nell’area dove i cani erano tenuti vi erano escrementi ovunque, calcinacci ed attrezzi da giardino. La casa dove viveva il piccolo è fatiscente e mal tenuta.

Sulla questione indaga la polizia e cerca di capire come abbia fatto il bambino a rompere la zanzariera e a buttarsi di sotto senza che nessuno lo notasse. Inoltre la polizia ha sequestrato i cani e li ha portati in un luogo adeguato per gli accertamenti del caso.