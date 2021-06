“Travolgente” Eleonora Pedron, il bikini esplode: che spettacolo – FOTO

Eleonora Pedron è spettacolare: la showgirl ha condiviso uno scatto su Instagram mostruoso in cui indossa un bikini piccolissimo.

Eleonora Pedron, per chi non la conoscesse, è una showgirl e modella amatissima dagli italiani. La bellezza della nativa di Camposampiero non la si scopre di certo oggi: nel 2002 fu infatti eletta Miss Italia. Dopo essere stata meteorina per il Tg4, la classe 1982 iniziò a lavorare in programmi sportivi come ‘Controcampo’. Negli ultimi anni, invece, è stata ospite fisso di ‘Quelli che il calcio’.

Eleonora conquista ogni giorno i suoi followers su Instagram con il suo fascino irresistibile e con il suo fisico non legale. L’ex modella, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto da capogiro in cui indossa un bikini che fatica a contenere il suo décolleté.

Eleonora Pedron, fisico pazzesco: il bikini non contiene

Eleonora, poco fa, ha fatto salire la temperatura su Instagram pubblicando uno scatto pazzesco. L’attrice e showgirl fa letteralmente perdere la testa ai suoi innumerevoli seguaci. La showgirl indossa un bikini da applausi che non contiene il suo davanzale da infarto. Le sue forme non legali mandano in subbuglio il web.

Il post ha già superato quota 7mila likes. Inutile dire che i fans stanno inondando l’immagine di complimenti. “Travolgente”, “Magnifica”, “La bellezza dello sguardo illumina tutto il corpo rendendolo armonioso”, “Splendida”, “Ma che spettacolo”, “La numero Uno”, si legge.

La Pedron, qualche settimana fa, mandò in estasi i suoi ammiratori pubblicando una foto in cui indossava shorts cortissimi che scoprivano totalmente le sue gambe meravigliose.