Da “Uomini e donne” al mondo del cinema: cambiamento per lo storico volto

Uno storico personaggio di Uomini e donne ha stupito il pubblico con un grande cambiamento che lo vedrà entrare nel mondo del cinema.

Un grande cambio di vita per una personaggio di Uomini e donne? La notizia ha sorpreso i fan. Uno storico concorrente sarà protagonista di una trasformazione della sua carriera.

Dagli studi di Maria De Filippi passerà al set cinematografico. Si tratta di Giorgio Manetti l’uomo che fece innamorare perdutamente Gemma Galgani. Dopo aver trascorso insieme un’estate la loro relazione è giunta al termine. Per Gemma il cavaliere toscano non era più innamorato. La concorrente era ritornata sui suoi passi ma per Giorgio la storia era ormai chiusa.

Nonostante gli innumerevoli punzecchiamenti tra i due, Manetti ha ritrovato la serenità al fianco della compagna Caterina. La coppia convive a Firenze. Ora arriva la grande trasformazione nella sua carriera.

Novità per cavaliere di Uomini e donne: da corteggiatore ad attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

La grande novità nella carriera di Giorgio Manetti ha stupito il pubblico. Dopo aver lanciato un suo brand di moda, il cavaliere toscano è stato selezionato nel cast della pellicola “Uno strano weekend al mare”. Le riprese del film sono terminate in questi giorni. Diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrà, si tratta di un thriller in cui amore e suspence si intrecciano. Il film sarà visibile durante la stagione invernale 2021/22.

Sulla pagina Instagram Giorgio ha condiviso un breve video in cui si mostra intento a scherzare con l’attore Alessandro Ingrà. In particolare il siparietto si è incentrato sul soprannome di Manetti “Gabbiano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Un nome scelto in passato a seguito della consegna di un suo regalo a Gemma a Uomini e Donne. Si trattava del libro “Il gabbiano di Jonathan Livingston”.