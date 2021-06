La meravigliosa cestista ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata allo specchio in cui non è sola…

La bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram.

Nel post Valentina, soprannominata ‘Vignalona’ per via dell’altezza, è in compagnia della sua cara amica Giulia, che è sorprendentemente più alta di lei di tre centimetri: la mora, infatti, misura precisamente 1.83 centimetri, mentre la bionda ne misura 1.86. A comunicarcelo è proprio la modella italiana, che lo scrive alla fine della lunga descrizione, in cui elenca dieci frasi da non dire ad una donna della loro statura.

L’immagine, scattata allo specchio del NautinClub, è stata postata da circa un’ora ed ha già ottenuto più di 32.000 mi piace e quasi 200 commenti.

Siete curiosi di vedere dunque il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Spettacolo meraviglioso” Valentina Vignali in costume accende la fantasia: fondoschiena da urlo – FOTO

Valentina Vignali e la sua amica Giulia fanno perdere la ragione ai fan: sbalorditive! – FOTO

Se vuoi vedere Valentina Vignali e la sua amica Giulia in bikini clicca successivo