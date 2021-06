“Vivere” Mara Venier commuove tutti con un post speciale – FOTO

Mara Venier ha subito un lungo intervento chirurgico: la conduttrice ha condiviso un post speciale su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier, qualche giorno fa, ha vissuto momenti di terrore. La conduttrice della Rai è andata da un dentista di Roma per un impianto: dopo molte ore, quando è uscita dalla sala, ha perso completamente la sensibilità di viso, mento, gola e labbra. La 70enne è andata di corsa da un chirurgo maxi-facciale e ha subito un delicatissimo intervento chirurgico.

Vedere la bella Mara in queste condizioni è davvero preoccupante: una donna sempre solare e sorridente, appare al momento stanca, stremata e ansiosa. Stando alle sue dichiarazioni, attività semplici e importanti come mangiare e dormire sono diventate cose impossibili per lei. Nonostante questo momento così complicato, la Venier ha postato una foto su Instagram che ha emozionato tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carlotta Mantovan starà lontana dalla tv, il motivo è per amore: cosa succede

Mara Venier: post emozionante su Instagram

LEGGI ANCHE –> Denise Pipitone, le parole sconcertanti del sensitivo tedesco sul caso

Mara è seguitissima sui social network: il suo account vanta 2,2 milioni di followers. La conduttrice è molto amata e apprezzata dal suo pubblico e i suoi contenuti intrattengono sempre la platea. Questa volta il volto storico della Rai ha emozionato davvero tutti condividendo tra le stories un post toccante.

La foto ricordo è favolosa: Mara ha tra le braccia quello che ama di più al mondo e sfodera il suo sorriso più bello. Il contenuto non è di certo passato inosservato e ha emozionato i seguaci. Tra qualche settimana il quadro clinico sarà più chiaro: solo allora si verrà a conoscenza delle sue condizioni. La Venier rischia di tornare nuovamente sotto ai ferri per risolvere il problema al nervo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara, la scorsa settimana, aveva già emozionato tutti postando un video bellissimo su Instagram: la 70enne stava giocando con suo nipote sul letto.