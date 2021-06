Andrea Cerioli, bilancio dell’esperienza a “L’Isola”: “Vi svelo chi non sopporto”

Andrea Cerioli, terzo classificato de “L’Isola dei Famosi”, ha svelato alcuni dettagli della propria esperienza in Honduras: i concorrenti con cui proprio non ha legato

Intervistato da CasaChi, Andrea Cerioli ha tirato le somme di un’esperienza tutto sommato positiva, che lo ha visto conquistare il terzo gradino del podio, dietro ad Awed e a Valentina Persia. Il concorrente, che è sbarcato in Honduras qualche settimana dopo i suoi compagni, ha ammesso di aver vissuto le prime settimane in un clima non totalmente sereno: “Cancellerei i primi 10 giorni, li ho vissuti in totale sudditanza“.

Dopo essersi ambientato fra i naufraghi e dopo aver familiarizzato con la routine de “L’Isola”, Cerioli si è distinto per il proprio carattere tenace e combattivo, che lo ha portato a creare moltissime amicizie, ma anche ad attirare le antipatie di qualcuno. Andrea, senza peli sulla lingua, ha fatto i nomi dei naufraghi con cui proprio non ha legato.

Andrea Cerioli, la verità sugli ex compagni: “Vi svelo chi non sopporto”

Andrea Cerioli, ospite di CasaChi, ha descritto un’esperienza tutto sommato positiva ai microfoni del talk show. L’ex tronista, subentrato dopo alcune settimane, ha avuto modo di superare i propri limiti e di mettersi alla prova dal punta fisico ed emotivo. I telespettatori, alla fine, hanno deciso di premiare il suo percorso, facendo guadagnare al modello il terzo gradino del podio.

Andrea, che ha instaurato dei legami importantissimi con i suoi ex compagni, non ha nascosto i nomi delle persone con cui andava maggiormente d’accordo: “Mi porto dietro diverse persone. Ignazio Moser, Valentina Persia, Angela Melillo, anche Gilles Rocca…nonostante sia molto leader“. L’ex tronista, senza peli sulla lingua, ha anche fatto i nomi dei naufraghi con cui proprio non ha legato. “Se dovessi dirti chi non mi porto nel cuore, ti direi Daniela Martani e Brando Giorgi“.

Con la Martani, tra l’altro, Andrea è stato protagonista di un’accesa lite avvenuta proprio durante la finalissima. Tra i due ex naufraghi, come è evidente a tutti, non c’è alcun tipo di affinità.