“Una bellezza mozzafiato”, Anna Safroncik in mini bikini sulla spiaggia: una visione – FOTO

Anna Safroncik ha pubblicato tre foto incredibili una più bella dell’altra mentre è in bikini microscopico sulla spiaggia a Mykonos in Grecia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

L’attrice ucraina Anna Safroncik ha incantato il suo pubblico ancora una volta come succede sempre quando è protagonista di un film o quando pubblica foto sui suoi canali social. Questa volta la bellissima 40enne ha condiviso tre foto, una più bella dell’altra. In effetti è lo stesso scatto visto ingrandito, così che si mostra a figura intera, primo e primissimo piano. Il dettaglio che non è passato inosservato ai suoi tanti follower, oltre al suo incantevole viso e al suo splendido fisico, è stato il suo lato b, stretto in un micro bikini. Un didietro da Serie A, direbbe qualcuno. Mentre un utente ha scritto un vero complimento per lei a margine delle sue foto su Instagram: “Sei una bellezza mozzafiato!”.

Anna Safroncik, la tripletta di foto al mare che incanta i follower

