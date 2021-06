Anna Tatangelo, dalla fanpage spunta il VIDEO dove si vedono le sue grazie…

Anna Tatangelo infiamma le pagine di copertina del gossip nazionale con un primo piano da far sognare tutti ad occhi aperti.

La cantante di musica leggera, Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il suo primo scatto inedito dell’estate 2021.

Il video immortalato dalla diretta interessata spunta direttamente dalla “fanpage” di Instagram. Che migliaia di utenti hanno popolato con l’obiettivo di osannarla da capo a piedi. Lei appare rigenerata, nonostante i postumi della pandemia, che avrebbero potuto lasciare strascichi irrimediabili.

In molti si chiedono a tal proposito da dove provenisse il segreto di un’autentica bellezza, tutta al naturale, preziosa come non mai. “Beato l’uomo chi se la prende” afferma un detto molto comune. E proprio dalle sue parti, di recente è spuntata un’ipotesi d’amore che lei non conferma, ne smentisce.

Si tratta del collega, rapper, Livio Cori, con il quale ha condiviso diverse uscite lavorative tra progetti musicali e intrattenimento. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla possibile pista sentimentale, godiamoci il suo primo bagno di un’estate che si preannuncia “on fire”

Anna Tatangelo è già “on fire”, by Instagram Stroy

Sulle note di “Sangria” si apre la prima diretta Instagram di un’estate 2021 già bollente! Si tratta del nuovo singolo di Anna Tatangelo, brano di genere pop che accende all’istante l’entusiasmo della nuova stagione, ormai alle porte.

L’ex di Gigi D’Alessio ci propone il ritornello della canzone, mentre scorrono le immagini video, di una giornata piena di sole e relax, in compagnia del proprio figlio, Andrea. Anna si diverte a “giocare” con i reel di Instagram, ad effetto “boomerang”, mentre i fan si concentrano sui dettagli.

Impossibile restare indifferenti di fronte alla naturalezza delle sue curve che spuntano come “ciliegina” di un fisico asciutto e perfetto. In tanti, però si sarebbero aspettati una Tatangelo “on fire”, in costume o bikini.

I follower occasionali si dovranno, invece “accontentare” di come mamma l’ha fatta con il dettaglio delle forme prorompenti, scevre di reggiseno e coperte da un vestito ultra slim. Cosa volere di più?