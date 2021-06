Antonella Fiordelisi, l’outfit estivo è una bomba di sensualità. L’influencer stupisce con aperture audaci che rivelano il suo fisico mozzafiato

Alta, solare, atletica e formosa: Antonella Fiordalisi è una bellezza travolgente che non smette di stupire. Influencer da 1,2 milioni di followers, la sua carriera sta sempre più spiccando il volo. Tentatrice di “Temptation Island” nel 2017, l’influencer è esplosa su Instagram, fino a ricoprire oggi alcune ospitate nel programma sportivo “Tiki Taka“.

Una personalità che fa anche parlare di sè, rimanendo coinvolta in diverse notizie di gossip. Prima fra tutti si ricorda il flirt con Gonzalo Higuain, che l’avrebbe contattata proprio su Instagram con qualche richiesta piccante.

Segue la travagliata storia d’amore con Francesco Chiofalo, che si vocifera sia il prossimo tronista di “Uomini e Donne“, trascinata tra diverse recriminazioni. Ultima e non meno importante, l’indiscrezione su una presunta lite avvenuta dietro le quinte degli studi televisivi con Elisabetta Gregoraci, motivata dalla gelosia nei confronti di Flavio Briatore.

Anche su Instagram non evita la meritata attenzione, in look da capogiro che deliziano i fan. Con l’ultimo outfit ha davvero superato se stessa, sfoggiando aperture che incantano e seducono.

Antonella Fiordelisi, il vestito esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

“Pronta per l’aperitivo, avete mai visitato le Langhe?“, è così che Antonella Fiordalisi esordisce sui social, in una gita fuori porta per una parentesi di serenità. Immersa nel paesaggio piemontese, per l’occasione sfoggia un abito che lascia i fan senza parole, offrendo la visuale su ogni punto di forza del suo corpo scolpito.

In fucsia sgargiante quanto ipnotico, il vestito ultra corto è dotato di scollatura profondissima, sotto la quale presenta un cut out a evidenziare l’atleticità del suo fisico. Completamente aderente al corpo, esibisce le gambe strepitose e sottolinea la curva dei fianchi, in un look che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Tripudio di like e commenti per la più sexy delle influencer, che gli utenti non possono fare a meno di commentare di seguito al post: “Ma quanto sei bella?“, “Splendore“, “Che bel panorama“, ma il riferimento non è certo a quello delle Langhe.