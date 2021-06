“Beautiful”, anticipazioni puntata 14 giugno: la verità sul caso di Sally

Beautiful, anticipazioni 14 giugno: Wyatt è deciso ad aiutare Sally, ma non sa che la Spectra sta tramando qualcosa alle sue spalle.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally confidare a Wyatt la sua preoccupazione per la malattia incurabile da cui è afflitta. La stilista sa che le rimangono pochi mesi di vita e – sotto consiglio della dottoressa Escobar – ha deciso di parlarne con il fidanzato. Wyatt, che sapeva già tutto, si è finto sorpreso, ma la sua messinscena non ha convinto la Spectra. Nel frattempo Brooke e Ridge sono vicini ad una rappacificazione. Dopo la disastrosa conclusione del matrimonio di Thomas, il Forrester è tornato dalla moglie implorando il suo perdono. Ciò che non sa è che Brooke nel frattempo lo ha tradito con Bill Spencer. Quinn è in possesso di un video che li incastra ed ha tutta l’intenzione di usarlo.

Beautiful, anticipazioni 14 giugno: il piano di Quinn

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt inizierà a credere che Sally non gli stia dicendo tutta la verità. La Spectra gli ha rivelato tutto riguardo alla sua malattia, eppure lo Spencer è certo di averla sentita complottare con la dottoressa Escobar mentre lui non c’era. Nel frattempo da una scena tra Sally e Penny si viene a scoprire che non tutto è come sembra. Le due stanno davvero tramando qualcosa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Eric cercherà di convincere Quinn ad accettare la relazione tra Ridge e Brooke. Non sa che la Fuller ha in mano un video che potrebbe incastrare la Logan una volta per tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)



La prossima puntata di Beautifulandrà in onda domani, lunedì 14 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.